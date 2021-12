Crolla edificio in Provenza: mamma e bimbo estratti vivi, si cercano gli altri dispersi (Di martedì 7 dicembre 2021) E' stata molto probabilmente una fuga di gas a far Crollare una palazzina di tre piani a Sanary-sur-Mer piccola cittadina costiera nel dipartimento del Varo, nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra questa notte verso le 4 del mattino. Testimoni parlano di una violenta esplosione udita anche a diversi chilometri di distanza che ha squarciato il silenzio della notte. Ora la palazzina è ridotta ad un cumulo di macerie. I vigili del fuoco stanno lavorando dalle prime luci dell'alba per cercare di trarre in salvo le persone rimaste sotto i detriti. Secondo le prime stime le persone dovrebbero essere 5. Di queste, una, un giovane di 30 anni è stato ritrovato morto. estratti vivi un bimbo e sua mamma estratti vivi invece una donna ed un bambino. Si ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 7 dicembre 2021) E' stata molto probabilmente una fuga di gas a farre una palazzina di tre piani a Sanary-sur-Mer piccola cittadina costiera nel dipartimento del Varo, nella regione della-Alpi-Costa Azzurra questa notte verso le 4 del mattino. Testimoni parlano di una violenta esplosione udita anche a diversi chilometri di distanza che ha squarciato il silenzio della notte. Ora la palazzina è ridotta ad un cumulo di macerie. I vigili del fuoco stanno lavorando dalle prime luci dell'alba per cercare di trarre in salvo le persone rimaste sotto i detriti. Secondo le prime stime le persone dovrebbero essere 5. Di queste, una, un giovane di 30 anni è stato ritrovato morto.une suainvece una donna ed un bambino. Si ...

