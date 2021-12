Cristina Marino, spettacolo di eleganza per la Prima della Scala: irraggiungibile bellezza – FOTO (Di martedì 7 dicembre 2021) Cristina Marino in abito da sera per la Prima della Scala. Insieme al marito Luca Argentero strega il web: per l’occasione è uno spettacolo sublime Estremamente giovane e altrettanto consapevole, Cristina Marino all’età di 30 anni vanta già idee chiarissime, ma soprattutto brillanti risultati raggiunti. Imprenditrice di successo, ha fondato un proprio metodo di allenamento, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 7 dicembre 2021)in abito da sera per la. Insieme al marito Luca Argentero strega il web: per l’occasione è unosublime Estremamente giovane e altrettanto consapevole,all’età di 30 anni vanta già idee chiarissime, ma soprattutto brillanti risultati raggiunti. Imprenditrice di successo, ha fondato un proprio metodo di allenamento, L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

Domenico1oo777 : RT @DettoFattoRai2: ?? @gianpaologambi ci ha portati nel foyer del Teatro alla Scala di Milano per farci respirare un'atmosfera magica con d… - DettoFattoRai2 : ?? @gianpaologambi ci ha portati nel foyer del Teatro alla Scala di Milano per farci respirare un'atmosfera magica c… - EscRandom : Cristina Catalina - LA MORDIDITA - San Marino???? - Live at 2nd Semi-final - Eurovision 2017 - zazoomblog : Cristina Marino slaccia i pantaloni e manda in visibilio i fan: blackout totale su Instagram – FOTO - #Cristina… -