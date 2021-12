Criminalità nella riviera romagnola, anche due baresi nella rete della GdF (Di martedì 7 dicembre 2021) Infiltrazione della Criminalità nella riviera romagnola: nei guai sei persone. Ci sono anche due baresi (di cui uno residente a Rimini) coinvolti nell’ operazione “Paper Moon 2” messa a segno dai... Leggi su feedpress.me (Di martedì 7 dicembre 2021) Infiltrazione: nei guai sei persone. Ci sonodue(di cui uno residente a Rimini) coinvolti nell’ operazione “Paper Moon 2” messa a segno dai...

Advertising

PupiaTv : Infiltrazioni della criminalità campana nella riviera romagnola: arresti e sequestri - infoitinterno : Infiltrazione della criminalità nella Riviera, maxioperazione della Finanza di Rimini - infoitinterno : Infiltrazioni della criminalità nella Riviera, eseguite 6 misure cautelari e sequestrati 200mila euro - irpiniatimes1 : GDF: OPERAZIONE PAPER MOON 2 – INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA’ NELLA RIVIERA ROMAGNOLA – ESEGUITE 6 MISURE CAUTELA… - hiphopdonvito : @donvitorap Non ha mai voluto guardare le serie su criminalità Roma o Napoli proprio per questo,lo sapevo che non a… -