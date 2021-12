Crepet: “Si deve mantenere lo scritto in coerenza di una scuola meritocratica che rischia di sparire. Nessuno è mai morto per l’esame di maturità” (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Gruppo di Firenze per la scuola del merito e della responsabilità chiede al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianco un esame di maturità che dia la priorità alle prove scritte. Lo fa con il sostegno di nome autorevoli, da Gustavo Zagrebelsky a Anna Oliverio Ferraris a Elsa Fornero a Carlo Cottarelli e altri ancora. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Gruppo di Firenze per ladel merito e della responsabilità chiede al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianco un esame diche dia la priorità alle prove scritte. Lo fa con il sostegno di nome autorevoli, da Gustavo Zagrebelsky a Anna Oliverio Ferraris a Elsa Fornero a Carlo Cottarelli e altri ancora. L'articolo .

