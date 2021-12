Covid, Zaia: “Per Natale possibile zona gialla in Veneto” (Di martedì 7 dicembre 2021) ROMA – Quasi tremila positivi nelle ultime 24 ore. Il governatore del Veneto Luca Zaia, ospite a Mattino Cinque, ha pochi dubbi: “Se rimane questo il trend, in Veneto passeremo le feste in zona gialla”. Poi Zaia ha aggiunto: “Il vaccino fa il suo mestiere, visto che le ospedalizzazioni in rapporto ai contagiati sono un quarto rispetto ad altre ondate, ma i parametri dicono che siamo vicini al cambio di colore. Solo il dato sui ricoveri nelle aree non critiche ancora regge, attestandosi intorno all’8%”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 7 dicembre 2021) ROMA – Quasi tremila positivi nelle ultime 24 ore. Il governatore delLuca, ospite a Mattino Cinque, ha pochi dubbi: “Se rimane questo il trend, inpasseremo le feste in”. Poiha aggiunto: “Il vaccino fa il suo mestiere, visto che le ospedalizzazioni in rapporto ai contagiati sono un quarto rispetto ad altre ondate, ma i parametri dicono che siamo vicini al cambio di colore. Solo il dato sui ricoveri nelle aree non critiche ancora regge, attestandosi intorno all’8%”. L'articolo L'Opinionista.

