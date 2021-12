Covid: vendevano farmaci online, 30 siti oscurati dai Nas (Di martedì 7 dicembre 2021) Trenta siti, collocati su server esteri, sono stati oscurati dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute perché venivano pubblicizzati o offerti in vendita, anche in lingua italiana, vari ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 dicembre 2021) Trenta, collocati su server esteri, sono statidal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute perché venivano pubblicizzati o offerti in vendita, anche in lingua italiana, vari ...

