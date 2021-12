Covid, vaccino creato dalle piante efficace al 75%: «Agisce contro la variante Delta» (Di martedì 7 dicembre 2021) ?Covid, creato un vaccino dalle piante ed è efficace al 75%: «Agisce contro la variante Delta». Un nuovo vaccino contro il Covid-19, dunque, ha superato con... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 7 dicembre 2021) ?uned èal 75%: «la». Un nuovoil-19, dunque, ha superato con...

Advertising

borghi_claudio : @Piero92443771 @DOCTORWHO71 Semplice: il numero di minorenni senza patologie morti di covid in italia è ZERO (un so… - borghi_claudio : @DOCTORWHO71 @Piero92443771 Si usiamo il vaccino antinfluenzale per chi lo desidera. Senza green pass e altre costr… - disinformatico : 'Da fine dicembre 2020 a fine agosto 2021, 437 morti per Covid-19 su 495 registrati in 20 ospedali svizzeri non ave… - CIsmaele : RT @LucioMalan: Ho chiesto al presidente AIFA come mai secondo AIFA le miocarditi dopo vaccino Covid sono 6 per milione mentre in Israele n… - MarghareteTrevi : RT @LucioMalan: Ho chiesto al presidente AIFA come mai secondo AIFA le miocarditi dopo vaccino Covid sono 6 per milione mentre in Israele n… -