Covid Svizzera oggi | 9 571 contagi | esercito in campo

Nelle ultime 24 ore, in Svizzera si sono registrati 9.571 nuovi contagi, 28 decessi e 125 ricoveri per il Covid-19. Una settimana fa i contagi giornalieri erano 8.422. Lo riferiscono i dati dell"Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Di fronte alla situazione pandemica, il governo svizzero ha deciso di mettere a disposizione dei cantoni fino a 2.500 soldati che potranno fornire supporto agli ospedali nella cura e nel trasporto di pazienti, nonché nella vaccinazione. L'incidenza dei contagi di Covid nell'arco di 14 giorni è arrivata in Svizzera a 1269,8 casi ogni 100mila abitanti. Nelle due ultime settimane vi sono stati 110.591 contagi. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 59.319 test, con un tasso di positività è ...

