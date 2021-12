Covid, Speranza “Sul vaccino ai bambini fidiamoci dei pediatri” (Di martedì 7 dicembre 2021) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Sui vaccini ai bambini la mia opinione è che le persone devono fidarsi dei pediatri di libera scelta. Abbiamo la fortuna di essere un grande Paese, con medici pediatri di grandissima qualità. Sono persone che hanno dedicato la loro vita e i loro studi ai nostri piccoli. Bisogna fidarsi di loro, non ci si può affidare a un social network o a un talk show. Lo dico da ministro ma anche da padre, fidiamoci dei nostri pediatri”. Lo dice il ministro Roberto Speranza, amargine del Consiglio Ue della Salute, a Bruxelles.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 7 dicembre 2021) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Sui vaccini aila mia opinione è che le persone devono fidarsi deidi libera scelta. Abbiamo la fortuna di essere un grande Paese, con medicidi grandissima qualità. Sono persone che hanno dedicato la loro vita e i loro studi ai nostri piccoli. Bisogna fidarsi di loro, non ci si può affidare a un social network o a un talk show. Lo dico da ministro ma anche da padre,dei nostri”. Lo dice il ministro Roberto, amargine del Consiglio Ue della Salute, a Bruxelles.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

