Covid, pesante aumento dei contagi: oltre 15mila, e 99 morti (Di martedì 7 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Italia 15.756 casi di Covid - 19, un aumento consistente rispetto a ieri quando erano stati 9.503. Aumentano anche i morti, anche se per fortuna non in ... Leggi su globalist (Di martedì 7 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Italia 15.756 casi di- 19, unconsistente rispetto a ieri quando erano stati 9.503. Aumentano anche i, anche se per fortuna non in ...

Advertising

EleEsse77 : RT @phedra0379: @PLDC09710726 Il mio collega di lavoro e la sua famiglia tutti tri-vaccinati sono positivi al covid e sintomatici. I genito… - BLQairport : Aeroporto di #Bologna ??: a #novembre mezzo milione di passeggeri, recuperato il 75% dei passeggeri pre #Covid, ma… - digitaljail : @Biancanevermind Ma rispondile; spero non prenda il COVID pesante perché mi spiacerebbe saperla in terapia intensiva... - Francriccardo : @OGiannino è chiaro a tutti che è bilanciamento tra bene pubblico e libertà individuale. Di solito si bilancia con… - LightYagami762 : @PicenusPrimus Sì proprio qui dove dico che sei ti prendi la variante covid pesante ti metti a piangere. Proprio lì guarda, vedi? Lì oh ?? -