Covid, Oms Europa: “In un mese 10 mln nuovi contagi e 120mila morti” (Di martedì 7 dicembre 2021) A un mese dall’allarme lanciato dall’Oms Europa sul rischio di mezzo milioni di morti per Covid entro i primi mesi del 2022 senza azioni e interventi urgenti, “hanno perso la vita altre 120mila persone e ci sono stati altri 10 milioni di casi. Entro la fine di questa settimana, una persona su 10 in Europa e Asia centrale risulterà positivo a Covid-19”. Lo ha detto Hans Kluge, direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità Europa, in conferenza stampa. “Mentre la fine dell’anno e le feste natalizie si avvicinano, i decessi dovuti a Covid-19 hanno raggiunto un elevato plateau – avverte Kluge – circa 4.100 morti al giorno, il doppio rispetto ai 2.100 di fine settembre”. Il totale delle vittime ha “superato 1,5 ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 dicembre 2021) A undall’allarme lanciato dall’Omssul rischio di mezzo milioni diperentro i primi mesi del 2022 senza azioni e interventi urgenti, “hanno perso la vita altrepersone e ci sono stati altri 10 milioni di casi. Entro la fine di questa settimana, una persona su 10 ine Asia centrale risulterà positivo a-19”. Lo ha detto Hans Kluge, direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità, in conferenza stampa. “Mentre la fine dell’anno e le feste natalizie si avvicinano, i decessi dovuti a-19 hanno raggiunto un elevato plateau – avverte Kluge – circa 4.100al giorno, il doppio rispetto ai 2.100 di fine settembre”. Il totale delle vittime ha “superato 1,5 ...

