Covid oggi Veneto, 2.960 contagi: bollettino 7 dicembre (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 2.960 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 7 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 9 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 122.097 tamponi, il tasso di positività è del 2,42%. In totale, i pazienti Covid ricoverati sono 904 (+82). In area non critica 772 persone (+72). In terapia intensiva ricoverati 133 pazienti (+10). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 2.960 ida coronavirus in, 72021, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 9 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 122.097 tamponi, il tasso di positività è del 2,42%. In totale, i pazientiricoverati sono 904 (+82). In area non critica 772 persone (+72). In terapia intensiva ricoverati 133 pazienti (+10). L'articolo proviene da Italia Sera.

