Covid oggi Toscana, 498 contagi: bollettino 7 dicembre (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 498 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 7 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 498 su 38.874 test di cui 8.603 tamponi molecolari e 30.271 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,28% (5,9% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 6.513.453. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 498 ida coronavirus in, 72021, secondo numeri e datideldella regione anticipato dal governatore Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati insono 498 su 38.874 test di cui 8.603 tamponi molecolari e 30.271 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,28% (5,9% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati insono 6.513.453. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

La7tv : #atlantide @andreapurgatori intervista @rulajebreal sulla #pandemia negli Stati Uniti: 'La situazione in America og… - SkyTG24 : #Covid19, in aumento terapie intensive e ricoveri ordinari. Tasso di positività al 3,2% - ladyonorato : Qui tutti i dati che dimostrano come i VACCINATI siano oggi la principale fonte di contagio Covid19: The epidemiolo… - gianfrydt : @LKynes4 @alessioferrari6 @Agenzia_Ansa Rinfrescami la storia sul vaccino aviaria? Io so che e' stato distribuito u… - infoitinterno : Covid Lazio, il bollettino di oggi 6 dicembre: 1.006 nuovi casi (543 a Roma) e 10 morti. D'Amato: «Nei bimbi incide… -