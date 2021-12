Covid oggi Sicilia, 975 contagi: bollettino 7 dicembre (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 975 i contagi da coronavirus in Sicilia oggi, 7 dicembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino Covid sulla regione. I nuovi casi sono stati individuati su 32.170 tamponi processati. Nell’isola gli attuali positivi salgono così a 14.110. In un solo giorno i guariti sono stati 558, mentre dei 10 morti riportati oggi (7.250 dall’inizio dell’emergenza pandemica) solo 3 si riferiscono a ieri, mentre i restanti ai giorni precedenti. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 327, mentre si trovano in terapia intensiva 46 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 123 a Palermo, 284 a Catania, 213 a Messina, 20 a Ragusa, 86 a Trapani, 48 a Siracusa, 76 a Caltanissetta, 111 ad Agrigento e 14 a Enna. L'articolo proviene da ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 975 ida coronavirus in, 72021, secondo numeri e dati delsulla regione. I nuovi casi sono stati individuati su 32.170 tamponi processati. Nell’isola gli attuali positivi salgono così a 14.110. In un solo giorno i guariti sono stati 558, mentre dei 10 morti riportati(7.250 dall’inizio dell’emergenza pandemica) solo 3 si riferiscono a ieri, mentre i restanti ai giorni precedenti. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 327, mentre si trovano in terapia intensiva 46 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 123 a Palermo, 284 a Catania, 213 a Messina, 20 a Ragusa, 86 a Trapani, 48 a Siracusa, 76 a Caltanissetta, 111 ad Agrigento e 14 a Enna. L'articolo proviene da ...

