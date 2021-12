Covid oggi Sardegna, 100 contagi e un decesso: bollettino 7 dicembre (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 100 i nuovi contagi registrati oggi, 7 dicembre, in Sardegna, sulla base di 2727 persone testate. Secondo i dati del bollettino Covid della Regione, sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11709 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (due in meno di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 90 (8 in più di ieri).2968 sono i casi di isolamento domiciliare ( 15 in meno di ieri). Si registra il decesso di una donna di 75 anni residente nella provincia di Nuoro. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 100 i nuoviregistrati, 7, in, sulla base di 2727 persone testate. Secondo i dati deldella Regione, sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11709 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (due in meno di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 90 (8 in più di ieri).2968 sono i casi di isolamento domiciliare ( 15 in meno di ieri). Si registra ildi una donna di 75 anni residente nella provincia di Nuoro. L'articolo proviene da Italia Sera.

