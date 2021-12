Covid oggi Puglia, 362 contagi e 4 morti: bollettino 7 dicembre (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 362 i nuovi contagi da coronavirus rilevati in Puglia oggi, 7 dicembre, su un totale di 22.931 test molecolari analizzati. Quattro invece i decessi. Lo evidenzia il bollettino con i dati Covid della Regione. Attualmente positivi sono 4.629. Di questi, 136 sono ricoverati in area non critica e 17 in terapia intensiva. Dei nuovi casi positivi, 61 sono in provincia di Bari, 43 nella Bat, 21 nel Brindisino, 73 in provincia di Foggia, 74 nel Leccese e 89 in provincia di Taranto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 362 i nuovida coronavirus rilevati in, 7, su un totale di 22.931 test molecolari analizzati. Quattro invece i decessi. Lo evidenzia ilcon i datidella Regione. Attualmente positivi sono 4.629. Di questi, 136 sono ricoverati in area non critica e 17 in terapia intensiva. Dei nuovi casi positivi, 61 sono in provincia di Bari, 43 nella Bat, 21 nel Brindisino, 73 in provincia di Fa, 74 nel Leccese e 89 in provincia di Taranto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

La7tv : #atlantide @andreapurgatori intervista @rulajebreal sulla #pandemia negli Stati Uniti: 'La situazione in America og… - SkyTG24 : #Covid19, in aumento terapie intensive e ricoveri ordinari. Tasso di positività al 3,2% - ladyonorato : Qui tutti i dati che dimostrano come i VACCINATI siano oggi la principale fonte di contagio Covid19: The epidemiolo… - dania1964 : RT @reportrai3: Il Covid ha portato alla luce il fenomeno delle cosiddette “classi pollaio”, aule ideate per 25 alunni che oggi ne contengo… - comunicalonews : 'Oggi l'ospedale San Marco e' il dipartimento di Emergenza con il maggior numero di accessi di tutta la Sicilia ori… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid oggi Veneto, 2.960 contagi: bollettino 7 dicembre Numeri covid della regione Sono 2.960 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 7 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 9 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 122.097 tamponi, il tasso di positività è del 2,42%. ...

Covid oggi Puglia, 362 contagi e 4 morti: bollettino 7 dicembre ...Sono 362 i nuovi contagi da coronavirus rilevati in Puglia oggi, 7 dicembre, su un totale di 22.931 test molecolari analizzati. Quattro invece i decessi. Lo evidenzia il bollettino con i dati Covid ...

Covid, le notizie di oggi. Green pass, record di certificati scaricati in un giorno. Costa assicura: “Nessuna nuova restrizione per Natale” Fanpage Ragusa, 442 positivi al coronavirus: i dati Asp Ragusa – Cinque positivi al coronavirus in meno nel Ragusano. Lo annunciano i dati dell’Asp di Ragusa di oggi 7 dicembre 2021. In totale i contagiati sono 442 di cui 426 in isolamento domiciliare e 8 ...

Aung San Suu Kyi condannata a due anni di carcere. Ma non è finita qui Il capo della giunta birmana ha ridotto a due anni la pena detentiva del leader deposto Aung San Suu Kyi nella giornata di ieri, dopo aver inizialmente erogato quattro anni per incitamento contro i ...

Numeridella regione Sono 2.960 i contagi da coronavirus in Veneto, 7 dicembre 2021, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Registrati altri 9 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 122.097 tamponi, il tasso di positività è del 2,42%. ......Sono 362 i nuovi contagi da coronavirus rilevati in Puglia, 7 dicembre, su un totale di 22.931 test molecolari analizzati. Quattro invece i decessi. Lo evidenzia il bollettino con i dati...Ragusa – Cinque positivi al coronavirus in meno nel Ragusano. Lo annunciano i dati dell’Asp di Ragusa di oggi 7 dicembre 2021. In totale i contagiati sono 442 di cui 426 in isolamento domiciliare e 8 ...Il capo della giunta birmana ha ridotto a due anni la pena detentiva del leader deposto Aung San Suu Kyi nella giornata di ieri, dopo aver inizialmente erogato quattro anni per incitamento contro i ...