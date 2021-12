Covid oggi Piemonte, 1.310 nuovi contagi: bollettino 7 dicembre (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 1.310 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 7 dicembre 2021 in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati altri 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 56.631 tamponi eseguiti, di cui 48.132 antigenici con un tasso di positività al 2,3%. Nelle ultime 24 ore sono guarite 713 persone nella Regione. I ricoverati in terapia intensiva sono 39, uno in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 463, 3 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.789. Da inizio pandemia le vittime sono state 11.909 in Piemonte. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 1.310 ida Coronavirus2021 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati altri 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 56.631 tamponi eseguiti, di cui 48.132 antigenici con un tasso di positività al 2,3%. Nelle ultime 24 ore sono guarite 713 persone nella Regione. I ricoverati in terapia intensiva sono 39, uno in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 463, 3 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.789. Da inizio pandemia le vittime sono state 11.909 in. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

