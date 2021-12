Covid oggi Lazio, 1.474 contagi e 12 morti. A Roma 681 nuovi casi (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 1.474 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 7 dicembre 2021 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 12 morti nella Regione per complicazioni legate al Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 20.110 tamponi molecolari e 37.255 antigenici con un tasso di positività al 2,5%. I ricoverati sono 769, 106 le terapie intensive occupate e 1.040 i guariti delle ultime 24 ore. A Roma i nuovi casi sono 681. Nel dettaglio: la Asl Roma 1 registra 258 nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h; nella Asl Roma 2 sono 326 i nuovi casi e 4 i decessi; nella Asl ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 1.474 ida Coronavirus7 dicembre 2021 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 12nella Regione per complicazioni legate al. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 20.110 tamponi molecolari e 37.255 antigenici con un tasso di positività al 2,5%. I ricoverati sono 769, 106 le terapie intensive occupate e 1.040 i guariti delle ultime 24 ore. Asono 681. Nel dettaglio: la Asl1 registra 258e 1 decesso nelle ultime 24h; nella Asl2 sono 326 ie 4 i decessi; nella Asl ...

