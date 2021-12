Covid oggi Italia, Vaia: “No quarta e quinta dose ma richiamo annuale” (Di martedì 7 dicembre 2021) “Adesso tutti abbiamo imparato questo: il virus, questo come altro, varia e varierà, per cui faremo un vaccino annuale. Bisogna imporre alle cause farmaceutiche, faccio di nuovo mio l’appello della Von der Leyen che ha detto che bisogna aggiornare i vaccini. Non quarta e quinta dose ma una dose di richiamo annuale e il presidente Draghi prenda un po’ di coraggio: faccia finire questa emergenza e facciamo un vaccino annuale”. Così il direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, ospite di ‘Non stop News’ in onda su Rtl 102.5. “È molto grave fare annunci su quarta e quinta dose – rimarca – Siamo più onesti e più corretti, dobbiamo dire due cose. Intanto dobbiamo guardare ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 dicembre 2021) “Adesso tutti abbiamo imparato questo: il virus, questo come altro, varia e varierà, per cui faremo un vaccino. Bisogna imporre alle cause farmaceutiche, faccio di nuovo mio l’appello della Von der Leyen che ha detto che bisogna aggiornare i vaccini. Nonma unadie il presidente Draghi prenda un po’ di coraggio: faccia finire questa emergenza e facciamo un vaccino”. Così il direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco, ospite di ‘Non stop News’ in onda su Rtl 102.5. “È molto grave fare annunci su– rimarca – Siamo più onesti e più corretti, dobbiamo dire due cose. Intanto dobbiamo guardare ...

Advertising

La7tv : #atlantide @andreapurgatori intervista @rulajebreal sulla #pandemia negli Stati Uniti: 'La situazione in America og… - SkyTG24 : #Covid19, in aumento terapie intensive e ricoveri ordinari. Tasso di positività al 3,2% - ladyonorato : Qui tutti i dati che dimostrano come i VACCINATI siano oggi la principale fonte di contagio Covid19: The epidemiolo… - qnazionale : Covid Veneto, oggi altri 2.960 contagi. Zaia: 'Verso zona gialla a Natale' - iannetts70 : RT @AdrianaSpappa: Che confusione oggi a @Ariachetira con @serracchiani che ha confuso indennizzo con risarcimento e ha sostenuto che ci so… -