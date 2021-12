Covid oggi Italia, Brusaferro: “Contagi crescono, 11 casi variante Omicron” (Di martedì 7 dicembre 2021) La curva dei Contagi Covid in Italia è in crescita. I casi di variante Omicron nel nostro paese sono 11. “Ci sono 11 sequenze confermate”, dice Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità e portavoce del Cts. “Il valore di Rt è intorno a 1.2, secondo i dati preliminari. Stasera o domani avremo i dati più aggiornati, ma è evidente che siamo in una situazione di crescita della circolazione virale”, dice in audizione in Commissione Affari costituzionali del Senato sul decreto che ha introdotto il Super green pass e l’obbligo vaccinale per alcune categorie lavorative. Capitolo variante Omicron: “Ci sono 11 sequenze confermate in diverse regioni e altre sospette”, dice Le regioni interessate dai ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 dicembre 2021) La curva deiinè in crescita. Idinel nostro paese sono 11. “Ci sono 11 sequenze confermate”, dice Silvio, presidente dell’Istituto superiore di sanità e portavoce del Cts. “Il valore di Rt è intorno a 1.2, secondo i dati preliminari. Stasera o domani avremo i dati più aggiornati, ma è evidente che siamo in una situazione di crescita della circolazione virale”, dice in audizione in Commissione Affari costituzionali del Senato sul decreto che ha introdotto il Super green pass e l’obbligo vaccinale per alcune categorie lavorative. Capitolo: “Ci sono 11 sequenze confermate in diverse regioni e altre sospette”, dice Le regioni interessate dai ...

