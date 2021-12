Covid oggi Italia, Brusaferro: “Contagi crescono, 11 casi variante Omicron” (Di martedì 7 dicembre 2021) La curva dei Contagi Covid in Italia è in crescita. I casi di variante Omicron nel nostro paese sono 11. “Ci sono 11 sequenze confermate”, dice Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità e portavoce del Cts. “Ci sono 11 sequenze confermate in diverse regioni e altre sospette”, dice in audizione in Commissione Affari costituzionali del Senato sul decreto che ha introdotto il Super green pass e l’obbligo vaccinale per alcune categorie lavorative. Le regioni interessate dai casi sono Calabria, Campania, Sardegna, Veneto e la provincia autonoma di Bolzano. “Sono persone transitate in Sudafrica o contatti stretti di persone che avevano trascorso periodi in Sudafrica”, precisa Brusaferro riferendosi ai ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 dicembre 2021) La curva deiinè in crescita. Idinel nostro paese sono 11. “Ci sono 11 sequenze confermate”, dice Silvio, presidente dell’Istituto superiore di sanità e portavoce del Cts. “Ci sono 11 sequenze confermate in diverse regioni e altre sospette”, dice in audizione in Commissione Affari costituzionali del Senato sul decreto che ha introdotto il Super green pass e l’obbligo vaccinale per alcune categorie lavorative. Le regioni interessate daisono Calabria, Campania, Sardegna, Veneto e la provincia autonoma di Bolzano. “Sono persone transitate in Sudafrica o contatti stretti di persone che avevano trascorso periodi in Sudafrica”, precisariferendosi ai ...

