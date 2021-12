Covid oggi Italia, 15.756 contagi e 99 morti: bollettino 7 dicembre (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 15.756 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 7 dicembre 2021, secondo numeri e dati – regione per regione – del bollettino Covid di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 99 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 695.136, il tasso di positività sale al 2,3%. I pazienti ricoverati per Covid sono 6.078 (+199), mentre le persone in terapia intensiva sono 776 (+33). VENETO – Sono 2.960 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 7 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 9 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 122.097 tamponi, il tasso di positività è del 2,42%. In ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 15.756 ida coronavirus in, 72021, secondo numeri e dati – regione per regione – deldi Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 99. I nuovi casi sono stati individuati su 695.136, il tasso di positività sale al 2,3%. I pazienti ricoverati persono 6.078 (+199), mentre le persone in terapia intensiva sono 776 (+33). VENETO – Sono 2.960 ida coronavirus in Veneto, 72021, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 9. I nuovi casi sono stati individuati su 122.097 tamponi, il tasso di positività è del 2,42%. In ...

