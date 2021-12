Covid oggi in Fvg, 505 contagi e 11 morti: bollettino 7 dicembre (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 388 i nuovi contagi da coronavirus rilevati oggi, 7 dicembre, Friuli Venezia Giulia, secondo i dati Covid del bollettino della Regione. Eseguiti 7.987 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 4,85%. Sono inoltre 24.045 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 117 casi (0,48%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 11 persone. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 28, mentre i pazienti in altri reparti sono 303. Le persone decedute sono due donne di 93 anni di Trieste (morte in ospedale e in Rsa), una donna di 85 anni di Trieste (deceduta in ospedale), un uomo di 46 anni di Trieste (deceduto in ospedale), una donna di 95 anni di Ronchi dei Legionari (deceduta in Rsa), un uomo di 89 anni di Grado (deceduto Rsa), una donna di ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 388 i nuovida coronavirus rilevati, 7, Friuli Venezia Giulia, secondo i datideldella Regione. Eseguiti 7.987 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 4,85%. Sono inoltre 24.045 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 117 casi (0,48%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 11 persone. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 28, mentre i pazienti in altri reparti sono 303. Le persone decedute sono due donne di 93 anni di Trieste (morte in ospedale e in Rsa), una donna di 85 anni di Trieste (deceduta in ospedale), un uomo di 46 anni di Trieste (deceduto in ospedale), una donna di 95 anni di Ronchi dei Legionari (deceduta in Rsa), un uomo di 89 anni di Grado (deceduto Rsa), una donna di ...

