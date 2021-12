Covid oggi Basilicata, 55 contagi e nessun morto: bollettino 7 dicembre (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 55 i nuovi contagi da coronavirus rilevati oggi, 7 dicembre, in Basilicata, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Non si registrano decessi. I tamponi molecolari sono stati 854. I lucani guariti o negativizzati sono 18. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 18 (+4); nessuno è ricoverato in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.209 (+29). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 5.382 somministrazioni di cui circa 4.700 sono terze dosi. Finora 439.303 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,4 per cento del totale della popolazione residente in Basilicata, compresi under 12), 407.302 hanno completato il ciclo vaccinale (73,6 per cento) ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 55 i nuovida coronavirus rilevati, 7, in, secondo i dati deldella Regione. Non si registrano decessi. I tamponi molecolari sono stati 854. I lucani guariti o negativizzati sono 18. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 18 (+4);o è ricoverato in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 1.209 (+29). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 5.382 somministrazioni di cui circa 4.700 sono terze dosi. Finora 439.303 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,4 per cento del totale della popolazione residente in, compresi under 12), 407.302 hanno completato il ciclo vaccinale (73,6 per cento) ...

Advertising

La7tv : #atlantide @andreapurgatori intervista @rulajebreal sulla #pandemia negli Stati Uniti: 'La situazione in America og… - SkyTG24 : #Covid19, in aumento terapie intensive e ricoveri ordinari. Tasso di positività al 3,2% - ladyonorato : Qui tutti i dati che dimostrano come i VACCINATI siano oggi la principale fonte di contagio Covid19: The epidemiolo… - PasqualeCacace5 : RT @italiaserait: Covid oggi Sardegna, 100 contagi e un decesso: bollettino 7 dicembre - colpodiscienza : RT @reportrai3: Il Covid ha portato alla luce il fenomeno delle cosiddette “classi pollaio”, aule ideate per 25 alunni che oggi ne contengo… -