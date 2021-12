Covid oggi Abruzzo, 156 contagi e 3 morti: bollettino 7 dicembre (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 156 (di età compresa tra 1 e 95 anni) i contagi da coronavirus registrati oggi in Abruzzo oggi, 7 dicembre 2021, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 89384. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (di età compresa tra 78 e 92 anni, due in provincia dell’Aquila e uno in provincia di Teramo) e sale a 2602. Sono 119 i pazienti (-1 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 8 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 4834 (-86 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3792 tamponi molecolari (1611254 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 13597 test ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 156 (di età compresa tra 1 e 95 anni) ida coronavirus registratiin, 72021, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 89384. Lo riferisce ilcon i datidella Regione. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (di età compresa tra 78 e 92 anni, due in provincia dell’Aquila e uno in provincia di Teramo) e sale a 2602. Sono 119 i pazienti (-1 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 8 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 4834 (-86 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3792 tamponi molecolari (1611254 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 13597 test ...

