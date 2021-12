Covid, offerta online di farmaci: 30 siti oscurati (Di martedì 7 dicembre 2021) Trenta siti che offrivano online medicinali per curare il Covid-19 sono stati oscurati dai carabinieri del Nas. Nelle pagine web, oltre a una serie di farmaci soggetti a obbligo di prescrizione e vendibili solo in farmacia, venivano venduti anche medicinali contenenti principi attivi soggetti a particolari restrizioni d’uso e specifiche indicazioni d’impiego clinico o sperimentale in relazione all’infezione da Sars-cov-2. E’ stata rilevata, infatti, la presenza dell’ivermectina, per la quale l’Ema, nel marzo 2021, ha emanato una nota con cui raccomanda di non utilizzare il principio attivo per la prevenzione o il trattamento di Covid-19 al di fuori degli studi clinici, dell’antibiotico azitromicina, rispetto al quale l’Aifa ha fornito ai clinici elementi utili a ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 dicembre 2021) Trentache offrivanomedicinali per curare il-19 sono statidai carabinieri del Nas. Nelle pagine web, oltre a una serie disoggetti a obbligo di prescrizione e vendibili solo ina, venivano venduti anche medicinali contenenti principi attivi soggetti a particolari restrizioni d’uso e specifiche indicazioni d’impiego clinico o sperimentale in relazione all’infezione da Sars-cov-2. E’ stata rilevata, infatti, la presenza dell’ivermectina, per la quale l’Ema, nel marzo 2021, ha emanato una nota con cui raccomanda di non utilizzare il principio attivo per la prevenzione o il trattamento di-19 al di fuori degli studi clinici, dell’antibiotico azitromicina, rispetto al quale l’Aifa ha fornito ai clinici elementi utili a ...

Advertising

Adnkronos : Offrivano online medicinali per curare il #covid, oscurati 30 siti. - LucianaCiolfi : RT @Agenzia_Ansa: Covid, i Nas oscurano 30 siti che vendevano farmaci online per il coronavirus. Offerta anche l'ivermectina, l'antiparassi… - Agenzia_Ansa : Covid, i Nas oscurano 30 siti che vendevano farmaci online per il coronavirus. Offerta anche l'ivermectina, l'antip… - zazoomblog : Offerta online di farmaci anti Covid-19: trenta siti oscurati dai NAS (VIDEO) - #Offerta #online #farmaci #Covid-1… - fisco24_info : Covid, i Nas oscurano 30 siti che vendevano farmaci online per il coronavirus: Offerta anche l'ivermectina, l'antip… -