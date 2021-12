Covid Napoli, focolaio a Capri: oggi tamponi per 500 studenti e famiglie delle scuole (Di martedì 7 dicembre 2021) tamponi per tutti gli studenti di Capri dopo i 29 casi di positività emersi nei giorni scorsi. Questa mattina a Capri è stata avviata l'attività di monitoraggio e controllo anti Covid, con l'... Leggi su quotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021)per tutti glididopo i 29 casi di positività emersi nei giorni scorsi. Questa mattina aè stata avviata l'attività di monitoraggio e controllo anti, con l'...

Advertising

Corriere : Napoli, due amiche no vax morte a pochi giorni l’una dall’altra - Corriere : Napoli, due amiche no vax morte a pochi giorni l’una dall’altra - LaStampa : Due amiche No Vax muoiono di Covid al Cotugno di Napoli - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Al Policlinico Federico II di Napoli, in terapia intensiva, ci sono 25 incubatrici che ospitano bimbi partoriti prematura… - GiannettiMarco : RT @Informa_Press: Il direttore #Asl #Verdoliva fa arrivare gli ispettori al #TeatroSanCarlo ?? -