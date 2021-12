Covid, Musumeci: “Sicilia lontana dal punto di emergenza” (Di martedì 7 dicembre 2021) Il presidente della Regione Nello Musumeci è ottimista sul futuro della Sicilia in tema di Covid: “Oggi siamo lontani dalla zona di emergenza, regioni del Nord con una tradizione sanitaria molto più solida della nostra vivono in una condizione di emergenza e questo non significa che possa accadere anche alla Sicilia. Finora i risultati sono apprezzabili: merito del personale sanitario, il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 7 dicembre 2021) Il presidente della Regione Nelloè ottimista sul futuro dellain tema di: “Oggi siamo lontani dalla zona di, regioni del Nord con una tradizione sanitaria molto più solida della nostra vivono in una condizione die questo non significa che possa accadere anche alla. Finora i risultati sono apprezzabili: merito del personale sanitario, il Mattino di

