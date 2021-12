Covid Italia, “+10% chiamate al 118: molti con febbre e problemi respiro” (Di martedì 7 dicembre 2021) Nelle ultime settimana, con l’aumneto dei contagi da Covid, “si conferma un trend in aumento delle chiamate alle centrali operative del 118, di circa il 10%, anche se a macchia di leopardo sul territorio nazionale. Sono persone allarmate, spesso con febbre, ci sono contatti stretti di positivi al coronavirus, chi ha sintomi anche preoccupanti come problemi di respirazione”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute, Mario Balzanelli, presidente nazionale della Società Italiana sistema 118, facendo il punto della situazione degli interventi del 118 in ambito Covid. L’emergenza-urgenza continua ad essere il rifugio di chi ha necessità di assistenza per il Covid e non solo. “Le centrali operative rispondono a tutti e subito – precisa Balzanelli – e questo avviene per il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 dicembre 2021) Nelle ultime settimana, con l’aumneto dei contagi da, “si conferma un trend in aumento dellealle centrali operative del 118, di circa il 10%, anche se a macchia di leopardo sul territorio nazionale. Sono persone allarmate, spesso con, ci sono contatti stretti di positivi al coronavirus, chi ha sintomi anche preoccupanti comedi respirazione”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute, Mario Balzanelli, presidente nazionale della Societàna sistema 118, facendo il punto della situazione degli interventi del 118 in ambito. L’emergenza-urgenza continua ad essere il rifugio di chi ha necessità di assistenza per ile non solo. “Le centrali operative rispondono a tutti e subito – precisa Balzanelli – e questo avviene per il ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Ho ricevuto questa lettera da un prof universitario italiano in #Giappone. Spiega perché la situazione #Covid in… - Adnkronos : 'A #Natale mascherine anche in casa e niente abbracci', il consiglio di Massimo Galli per le festività. #Covid. - borghi_claudio : @Piero92443771 @DOCTORWHO71 Semplice: il numero di minorenni senza patologie morti di covid in italia è ZERO (un so… - StraNotizie : Covid Italia, '+10% chiamate al 118: molti con febbre e problemi respiro' - StefanoCalda : @Richi_r0 @Piu_Europa Chi è che ha detto 'il Covid in Italia non arriverà mai'? -