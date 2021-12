Covid, in Campania 1.150 nuovi casi e 8 morti: l’indice di contagio scende al 3,14% (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 1.150 i nuovi casi di Covid in Campania nelle ultime ore su 36.513 test effettuati. l’indice di contagio scenda al 3,14% dal 4,76% di ieri. Sono 8 i deceduti nelle ultime 48 ore; uno morto in precedenza ma registrato ieri. Sono 22 (+1 rispetto a ieri) i posti occupati in terapia intensiva. 342 (+1) quelli occupati nei reparti ordinari. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 1.150 idiinnelle ultime ore su 36.513 test effettuati.discenda al 3,14% dal 4,76% di ieri. Sono 8 i deceduti nelle ultime 48 ore; uno morto in precedenza ma registrato ieri. Sono 22 (+1 rispetto a ieri) i posti occupati in terapia intensiva. 342 (+1) quelli occupati nei reparti ordinari. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

