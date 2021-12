COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 917 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 50 persone: – 1, residente nel comune di Aiello del Sabato; – 2, residenti nel comune di Avella; – 17, residenti nel comune di Avellino; – 3, residenti nel comune di Baiano; – 2, residenti nel comune di Cervinara; – 1, residente nel comune di Contrada; – 2, residenti nel comune di Domicella; – 1, residente nel comune di Flumeri; – 2, residenti nel comune di Grottaminarda; – 2, residenti nel comune di Lioni; – 3, residenti nel comune di Mercogliano; – 5, residenti nel comune di Monteforte Irpino; – 3, residenti nel comune di Montemiletto; – 1, residente nel comune di Roccabascerana; – 2, residenti nel comune di Rotondi; – 1, residente nel comune di San Martino Valle Caudina; – 1, residente nel comune di Scampitella; – 1, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 917 tamponi effettuati sono risultate positive al50 persone: – 1, residente nel comune di Aiello del Sabato; – 2, residenti nel comune di Avella; – 17, residenti nel comune di; – 3, residenti nel comune di Baiano; – 2, residenti nel comune di Cervinara; – 1, residente nel comune di Contrada; – 2, residenti nel comune di Domicella; – 1, residente nel comune di Flumeri; – 2, residenti nel comune di Grottaminarda; – 2, residenti nel comune di Lioni; – 3, residenti nel comune di Mercogliano; – 5, residenti nel comune di Monteforte Irpino; – 3, residenti nel comune di Montemiletto; – 1, residente nel comune di Roccabascerana; – 2, residenti nel comune di Rotondi; – 1, residente nel comune di San Martino Valle Caudina; – 1, residente nel comune di Scampitella; – 1, ...

