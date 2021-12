Covid: Gsk-Vir, monoclonale sotrovimab attivo anche contro Omicron (Di martedì 7 dicembre 2021) Milano, 7 dic. (Adnkronos Salute) - L'anticorpo monoclonale sperimentale anti-Covid sotrovimab mantiene in vitro l'attività contro la nuova variante Omicron del coronavirus Sars-CoV-2. E' quanto emerge da un aggiornamento dei dati preclinici sul farmaco, pubblicato sulla piattaforma pre-print 'bioRxiv', annunciano la britannica GlaxoSmithKline e l'americana Vir Biotechnology. sotrovimab è tra i monoclonali per i quali l'Agenzia italiana del farmaco Aifa ha autorizzato l'impiego anche in attesa dell'autorizzazione all'immissione in commercio, per il trattamento di Covid-19 lieve o moderato, negli over 12 che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono ad alto rischio di sviluppare una forma grave di malattia. I dati preclinici - ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Milano, 7 dic. (Adnkronos Salute) - L'anticorposperimentale anti-mantiene in vitro l'attivitàla nuova variantedel coronavirus Sars-CoV-2. E' quanto emerge da un aggiornamento dei dati preclinici sul farmaco, pubblicato sulla piattaforma pre-print 'bioRxiv', annunciano la britannica GlaxoSmithKline e l'americana Vir Biotechnology.è tra i monoclonali per i quali l'Agenzia italiana del farmaco Aifa ha autorizzato l'impiegoin attesa dell'autorizzazione all'immissione in commercio, per il trattamento di-19 lieve o moderato, negli over 12 che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono ad alto rischio di sviluppare una forma grave di malattia. I dati preclinici - ...

