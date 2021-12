Covid, farmaco made in Italy: in un paio d'anni test sull'uomo. L'annuncio dall'Istituto italiano di tecnologia (Di martedì 7 dicembre 2021) L'annuncio arriva dall' Istituto italiano di tecnologia (Iit): allo studio un farmaco made in Italy, in un paio di anni i test sull'uomo. La strada è lunga, però il razionale scientifico è provato, il ... Leggi su leggo (Di martedì 7 dicembre 2021) L'arrivadi(Iit): allo studio unin, in undi. La strada è lunga, però il razionale scientifico è provato, il ...

Advertising

CottarelliCPI : Tre scienziati italiani hanno fatto un importante passo in avanti verso un farmaco capace di bloccare qualsiasi cor… - KCarnasciali : RT @CottarelliCPI: Tre scienziati italiani hanno fatto un importante passo in avanti verso un farmaco capace di bloccare qualsiasi coronavi… - oriano0 : RT @CottarelliCPI: Tre scienziati italiani hanno fatto un importante passo in avanti verso un farmaco capace di bloccare qualsiasi coronavi… - giuseppemizio : RT @CottarelliCPI: Tre scienziati italiani hanno fatto un importante passo in avanti verso un farmaco capace di bloccare qualsiasi coronavi… - giuliocavour : RT @CottarelliCPI: Tre scienziati italiani hanno fatto un importante passo in avanti verso un farmaco capace di bloccare qualsiasi coronavi… -