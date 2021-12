Covid Europa, Ecdc: “Situazione grave, servono subito precauzioni” (Di martedì 7 dicembre 2021) “Siamo nel pieno di una Situazione estremamente grave con alti livelli di trasmissione della variante Delta. E, viste le incertezze su Omicron, oltre a una Situazione già grave dobbiamo adottare misure precauzionali ora. Serve quindi un’azione urgente e forte ora per aiutarci a mantenere bassa la trasmissione, alleviare il pesante fardello sui sistemi sanitari e mantenere le persone vulnerabili al sicuro durante il prossimo periodo festivo, in cui i contatti tra gruppi di persone aumentano”. Lo sottolinea l’Ecdc, il Centro europeo per il controllo delle malattie, durante un aggiornamento sulla Situazione pandemica in Europa. Per gli esperti occorre, “aumentare la copertura vaccinale in tutti i gruppi” della popolazione e “prendere in considerazione il richiamo del ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 dicembre 2021) “Siamo nel pieno di unaestremamentecon alti livelli di trasmissione della variante Delta. E, viste le incertezze su Omicron, oltre a unagiàdobbiamo adottare misure precauzionali ora. Serve quindi un’azione urgente e forte ora per aiutarci a mantenere bassa la trasmissione, alleviare il pesante fardello sui sistemi sanitari e mantenere le persone vulnerabili al sicuro durante il prossimo periodo festivo, in cui i contatti tra gruppi di persone aumentano”. Lo sottolinea l’, il Centro europeo per il controllo delle malattie, durante un aggiornamento sullapandemica in. Per gli esperti occorre, “aumentare la copertura vaccinale in tutti i gruppi” della popolazione e “prendere in considerazione il richiamo del ...

