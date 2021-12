Covid, Costa: “Nessuna misura per Natale, basta il Super green pass. Estensione dell’obbligo vaccinale? Per ora no” (Di martedì 7 dicembre 2021) “Dobbiamo sottolineare che 46 milioni di concittadini si sono vaccinati e grazie a questo risultato il nostro Paese sta attraversando una fase migliore. Stanno riaumentando le prime dose, molti che avevano paura si stanno rassicurando”. Dunque, ha assicurato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, “Il Super green pass è stato fatto per permettere un Natale diverso e non ci sono in previsione nuove misure”. Costa: “Estensione obbligo vaccinale? Non è un tema in discussione, così come la deroga per gli studenti sui mezzi pubblici” Dunque, come ha poi ribadito i sottosegretario dai microfoni di Rai Radio 1, sull’ipotesi di estendere ulteriormente l’obbligo vaccinale per recuperare quanti ancora non ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 dicembre 2021) “Dobbiamo sottolineare che 46 milioni di concittadini si sono vaccinati e grazie a questo risultato il nostro Paese sta attraversando una fase migliore. Stanno riaumentando le prime dose, molti che avevano paura si stanno rassicurando”. Dunque, ha assicurato Andrea, sottosegretario alla Salute, Andrea, “Ilè stato fatto per permettere undiverso e non ci sono in previsione nuove misure”.: “obbligo? Non è un tema in discussione, così come la deroga per gli studenti sui mezzi pubblici” Dunque, come ha poi ribadito i sottosegretario dai microfoni di Rai Radio 1, sull’ipotesi di estendere ulteriormente l’obbligoper recuperare quanti ancora non ...

