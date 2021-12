Covid, come cambiano i rischi tra non vaccinati e vaccinati: il confronto (Di martedì 7 dicembre 2021) I decessi ogni 100mila persone ricoverate per coronavirus sono a quota 50 per i non vaccinati, numero che scende a 8 per i vaccinati e a 4 per chi ha ricevuto la terza dose. Nella fascia 40-59 anni chi non ha ricevuto alcuna dose rischia 56 volte in più il ricovero in terapia intensiva di un vaccinato da meno di 5 mesi Leggi su tg24.sky (Di martedì 7 dicembre 2021) I decessi ogni 100mila persone ricoverate per coronavirus sono a quota 50 per i non, numero che scende a 8 per ie a 4 per chi ha ricevuto la terza dose. Nella fascia 40-59 anni chi non ha ricevuto alcuna dosea 56 volte in più il ricovero in terapia intensiva di un vaccinato da meno di 5 mesi

