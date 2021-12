Covid Campania oggi, De Luca: “Per festa rischiamo il tutto chiuso” (Di martedì 7 dicembre 2021) Covid in Campania e Natale alle porte, oggi il governatore Vincenzo De Luca lancia un appello ai genitori: “Ci vuole senso di responsabilità. Noi per avere una festa, per avere una giornata di perdita di regole, rischiamo poi di chiudere tutto per i 5 mesi successivi. Ma vale la pena?”. Secondo De Luca è necessario “un piccolo sacrificio, lo dico anche perché ci avviciniamo a Natale, a Capodanno”. Chiede di “controllare i ragazzi, le feste e i festini senza mascherina con gente che si scambia le bottiglie, per bere fra l’altro porcherie, questi superalcolici prodotti non si sa in quale raffineria abusiva dell’area vesuviana”. “Un piccolo sacrificio con le mascherine che ci serve a guardare con fiducia al futuro e a non chiudere, queste le priorità, ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 dicembre 2021)ine Natale alle porte,il governatore Vincenzo Delancia un appello ai genitori: “Ci vuole senso di responsabilità. Noi per avere una, per avere una giornata di perdita di regole,poi di chiudereper i 5 mesi successivi. Ma vale la pena?”. Secondo Deè necessario “un piccolo sacrificio, lo dico anche perché ci avviciniamo a Natale, a Capodanno”. Chiede di “controllare i ragazzi, le feste e i festini senza mascherina con gente che si scambia le bottiglie, per bere fra l’altro porcherie, questi superalcolici prodotti non si sa in quale raffineria abusiva dell’area vesuviana”. “Un piccolo sacrificio con le mascherine che ci serve a guardare con fiducia al futuro e a non chiudere, queste le priorità, ...

