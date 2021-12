Covid Campania oggi | 1 150 nuovi contagi | bollettino 7 dicembre

(Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 1.150 ida Coronavirus2021 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Nelle ultime 48 ore sono morte 8 persone, a cui nella tabella se ne aggiunge un’altra avvenuta in precedenza, ma registrata solo ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 36.513 test. Insono 22 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 342 i posti letto di degenza occupati. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Diventano così 6.078 i pazientiassistiti in area medica e 776 in rianimazione. Il 7 novembre,... Sopra i mille positivi anche Lazio (1.474), Emilia - Romagna (1.350), Piemonte (1.310) e(...... una persona su 10 in Europa e Asia centrale avrà avuto l'infezione da, confermata da ... Come ogni giorno, nel conteggio sono stati inseriti decessi pregressi di(uno) e Sicilia (8), come ...Sono 975 i nuovi casi di Covid19 registrati nell'isola a fronte di 32.170 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 505. Il tasso di positività scende leggermente e si attesta poco so ...I dati diffusi dal ministero della Salute: la metà dei contagi dell'isola tra le province di Messina e Catania ...