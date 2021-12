Covid, Brusaferro: "Il virus circola, 173 casi ogni 100mila abitanti" (Di martedì 7 dicembre 2021) "Attualmente in Italia ci sono 11 sequenze di variante Omicron, altre sono sospette, e colpiscono più regioni", ovvero Calabria, Campania, Sardegna, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano ha spiegato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità nel corso di un'audizione in Commissione Affari Costituzionali del Senato Leggi su rainews (Di martedì 7 dicembre 2021) "Attualmente in Italia ci sono 11 sequenze di variante Omicron, altre sono sospette, e colpiscono più regioni", ovvero Calabria, Campania, Sardegna, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano ha spiegato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità nel corso di un'audizione in Commissione Affari Costituzionali del Senato

Advertising

Italia_Notizie : Senato, audizione di Brusaferro, Palù e Stanzione su decreto Covid e Super Green Pass - MediasetTgcom24 : Covid, Brusaferro: 'La pandemia è in espansione, indice Rt a 1,2' #covid - RaiNews : 'In Italia 11 casi Omicron e altri casi sospetti' - telodogratis : Covid oggi Italia, Brusaferro: “Contagi crescono, 11 casi variante Omicron” - Adnkronos : Brusaferro: 'Contagi in crescita, 11 casi variante #Omicron in Italia'. #Covid. -