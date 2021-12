Covid, Brusaferro: “Crescono i casi di variante Omicron. InI talia 6,5 milioni di persone non hanno mai fatto una dose” (Di martedì 7 dicembre 2021) variante Omicron: “In Italia ci sono 11 sequenze confermate. Il valore di Rt è intorno a 1.2, secondo i dati preliminari. Stasera o domani avremo i dati più aggiornati, ma è evidente che siamo in una situazione di crescita della circolazione virale”. Così il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, nel corso dell’audizione in Commissione Affari costituzionali del Senato, intervenendo sul decreto Super green pass e sull’obbligo vaccinale esteso ad alcune categorie lavorative. Brusaferro: “Le sequenze della Omicron riguardano Calabria, Campania, Sardegna, Veneto e Bolzano” Dunque, oltre alle “11 sequenze confermate in diverse regioni (Calabria, Campania, Sardegna, Veneto e provincia autonoma di Bolzano,ndr)”, ha precisato ancora Brusaferro, ve ne sono “altre sospette”. ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 dicembre 2021): “In Ici sono 11 sequenze confermate. Il valore di Rt è intorno a 1.2, secondo i dati preliminari. Stasera o domani avremo i dati più aggiornati, ma è evidente che siamo in una situazione di crescita della circolazione virale”. Così il presidente dell’Iss, Silvio, nel corso dell’audizione in Commissione Affari costituzionali del Senato, intervenendo sul decreto Super green pass e sull’obbligo vaccinale esteso ad alcune categorie lavorative.: “Le sequenze dellariguardano Calabria, Campania, Sardegna, Veneto e Bolzano” Dunque, oltre alle “11 sequenze confermate in diverse regioni (Calabria, Campania, Sardegna, Veneto e provincia autonoma di Bolzano,ndr)”, ha precisato ancora, ve ne sono “altre sospette”. ...

