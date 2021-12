Covid: ancora all’insù contagi, ricoveri e decessi, ma corrono le terze dosi (Di martedì 7 dicembre 2021) Anche questa settimana (dal 29/11 al 06/12), prosegue la crescita del contagio e rimane difficile, al momento, ipotizzare i numeri che ci porteranno a una nuova inversione del trend, anche per l’incognita della variante Omicron che rimane assolutamente indecifrabile, relativamente all’impatto che potrà avere nel nostro Paese. Ne parleremo dopo i principali numeri e indicatori. A livello nazionale negli ultimi 7 giorni i contagi certificati da tampone sono stati 102.841, in aumento (+22,8%) rispetto allo stesso periodo della settimana scorsa (quando erano stati 83.729); media giornaliera 14.692 (da 11.961). È una crescita sostenuta, ormai da quasi sette settimane. Il tasso di positività ai tamponi molecolari è in salita al 7,53% (dal 6,77% di una settimana fa, +11,2%). Il rapporto medio settimanale positivi/tamponi totali è all’2,63% (da ... Leggi su bergamonews (Di martedì 7 dicembre 2021) Anche questa settimana (dal 29/11 al 06/12), prosegue la crescita delo e rimane difficile, al momento, ipotizzare i numeri che ci porteranno a una nuova inversione del trend, anche per l’incognita della variante Omicron che rimane assolutamente indecifrabile, relativamente all’impatto che potrà avere nel nostro Paese. Ne parleremo dopo i principali numeri e indicatori. A livello nazionale negli ultimi 7 giorni icertificati da tampone sono stati 102.841, in aumento (+22,8%) rispetto allo stesso periodo della settimana scorsa (quando erano stati 83.729); media giornaliera 14.692 (da 11.961). È una crescita sostenuta, ormai da quasi sette settimane. Il tasso di positività ai tamponi molecolari è in salita al 7,53% (dal 6,77% di una settimana fa, +11,2%). Il rapporto medio settimanale positivi/tamponi totali è all’2,63% (da ...

