Covid-19 | fuori pericolo il piccolo Mattias | bel gesto di Insigne

Attraverso Facebook, l'Ospedale Santobono Pausilipon ha diffuso la bellissima notizia relativa alla guarigione del piccolo Mattias, bambino di 11 anni ricoverato da un mese in terapia intensiva a causa del Covid-19. Secondo quanto riportato, il bambino è finalmente fuori pericolo. Di seguito il contenuto del post, che presenta i ringraziamenti anche per il capitano del Napoli. "Il piccolo di 11 anni ricoverato in gravissime condizioni a causa del Covid è finalmente stato estubato e dichiarato fuori pericolo! Una gioia indescrivibile giunta dopo circa un mese di ricovero in terapia intensiva in cui si è spesso temuto il peggio e che meritava assolutamente di essere festeggiata! In più, qualche giorno fa, è stato anche il suo ..."

