Covid | 15 756 nuovi casi su 695 136 tamponi e altri 99 morti | Boom di prime dosi

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 15.756 i positivi ai test individuati nelle ultime 24 ore e 99 le vittime. Il tasso di positività è al 2,3 % #ANSA - repubblica : Covid, 15.756 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 99 morti. Tasso di positivita' giu', al 2,3% - rtl1025 : ?? Sono 15.756 i positivi ai test #Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - RosarioP70 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Covid, sono 15.756 i positivi ai test individuati nelle ultime 24 ore e 99 le vittime. Il tasso di positività è… - infoitinterno : Covid, 15.756 nuovi casi e 99 decessi in 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 756

Nelle ultime 24 ore sono stati 15.i positivi ai testindividuati, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano 9.503. Ma colpisce il dato sulle morti: 99 le vittime in un giorno, ...Sono 15.i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia su 695.136 tamponi eseguiti. Il tasso di ... mentre sono 199 in più i ricoveri negli altri reparti. I guariti odierni sono 10.584. ...Sono 695.136 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati, ieri erano stati 301.560. Il tasso di positività è al 2,27%%, in calo rispetto al 3,1% di ieri Sono 15.756 i positivi ai t ...Sale incidenza, epidemia si espande. 13 casi Omicron. Veneto verso il giallo a Natale. 99 vittime in 24 ore ROMA, 07 DIC - L'epidemia e' ancora in espansione, cresce l'incidenza che raggiunge 173 c ...