Covid | 15 756 contagi e 99 morti L’Oms avverte | «L’obbligo vaccinale sia l’ultima risorsa»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 15.756 i nuovi casi diregistrati da ieri in Italia e 99 i. Iregistrati ieri erano stati 9.503, le vittime erano state 92. Il totale dei decessi arriva così a 134.386 da inizio pandemia. Il tasso di positività scende al 2,3% su 695.136 tamponi, a fronte del 3,2% di ieri su 301.560 test effettuati. E mentre i vaccinati con due dosi arrivano ormai a sfiorare l’85%, nel dibattito sulintervieneEuropa, che esorta a considerarlo come «ultima». Tutti i numeri deloggi in Italia Anche sul fronte dei ricoveri i numeri restano in crescita. Oggi nei reparti ordinarici sono 199 pazienti in più rispetto a ieri, per un totale di 6.078 posti letto occupati. Salgono poi a 776 i ...