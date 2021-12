Costacurta: «Il Milan può vincere contro il Liverpool. Sarà fondamentale Tonali» (Di martedì 7 dicembre 2021) Billy Costacurta ha parlato a La Gazzetta dello Sport del match di questa sera tra Milan e Liverpool: le sue dichiarazioni Intervenuto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Billy Costacurta ha commentato la situazione attuale del Milan. Ecco le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI Milan agli ottavi – «Può vincere, specie se il Liverpool confermerà un ampio turn over: così diventa una squadra terrestre. Lo stesso servirà una prestazione top da parte del Milan: penso soprattutto a difensori centrali ed esterni. Fondamentali saranno i raddoppi e tutti dovranno partecipare, centrocampisti ed esterni alti compresi». Milan competitivo in Europa – «Non sono ancora pronti ma la base c’è, eccome. Gli ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Billyha parlato a La Gazzetta dello Sport del match di questa sera tra: le sue dichiarazioni Intervenuto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Billyha commentato la situazione attuale del. Ecco le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALIagli ottavi – «Può, specie se ilconfermerà un ampio turn over: così diventa una squadra terrestre. Lo stesso servirà una prestazione top da parte del: penso soprattutto a difensori centrali ed esterni. Fondamentali saranno i raddoppi e tutti dovranno partecipare, centrocampisti ed esterni alti compresi».competitivo in Europa – «Non sono ancora pronti ma la base c’è, eccome. Gli ...

Advertising

CalcioNews24 : Il pensiero di #Costacurta - infoitsport : Costacurta: 'Milan, una prestazione top per battere il Liverpool' - milansette : Costacurta: 'Il gruppo di Pioli come il nostro Milan. Tonali una stella' - sportli26181512 : Costacurta: 'Milan, una prestazione top per battere il Liverpool': In vista del match di Champions di questa sera,… - MilanNewsit : Costacurta: 'Milan, una prestazione top per battere il Liverpool' -