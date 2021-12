Cosa succede alla Sampdoria dopo l’arresto di Ferrero: il club tra fondi arabi, Vialli e Garrone (Di martedì 7 dicembre 2021) Ieri Massimo Ferrero si è dimesso da presidente della Sampdoria. L’ordinanza della procura di Paola che ne ha disposto l’arresto lo accusa di bancarotta fraudolenta di quattro società: la Ellemme Group, la Blu Cinematografica, la Blu Line e la Maestrale srl. Ma dopo l’addio alla presidenza Ferrero rimane comunque ancora proprietà della società sportiva che ha acquistato per zero euro nel 2014 da Edoardo Garrone, patron di Erg. E mentre un ex del calibro di Pietro Vierchowod dice che adesso la squadra è libera, si apre la corsa per la vendita della Sampdoria. O meglio, si riapre. Perché più di due anni fa si era arrivati alla lettera d’intenti per chiudere la compravendita con il fondo di investimento York Capital che fa capo a James ... Leggi su open.online (Di martedì 7 dicembre 2021) Ieri Massimosi è dimesso da presidente della. L’ordinanza della procura di Paola che ne ha dispostolo accusa di bancarotta fraudolenta di quattro società: la Ellemme Group, la Blu Cinematografica, la Blu Line e la Maestrale srl. Mal’addiopresidenzarimane comunque ancora proprietà della società sportiva che ha acquistato per zero euro nel 2014 da Edoardo, patron di Erg. E mentre un ex del calibro di Pietro Vierchowod dice che adesso la squadra è libera, si apre la corsa per la vendita della. O meglio, si riapre. Perché più di due anni fa si era arrivatilettera d’intenti per chiudere la compravendita con il fondo di investimento York Capital che fa capo a James ...

