Corsi, pres. Empoli: “A Napoli per fare punti; Parisi? Vi svelo la verità” (Di martedì 7 dicembre 2021) Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, suona la carica a Radio Punto Nuovo, in vista della trasferta al Maradona : “Previsioni su Napoli-Empoli? Siamo onorati di poter giocare contro una squadra così importante nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona. È certo che non verremo a fare barricate, non fa parte del nostro DNA. La designazione di Marinelli? Mi piace che ad arbitrare la gara sia un maresciallo, mi sento tutelato. Corsi Empoli ParisiAlla domanda sul possibile trasferimento di Parisi al Napoli e il rapporto con il presidente azzurro: “Non ci sentiamo da qualche settimana, il rapporto con lui è molto cordiale. Che effetto fa avere solo quattro punti ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 7 dicembre 2021) Fabrizioidente dell’, suona la carica a Radio Punto Nuovo, in vista della trasferta al Maradona : “Previsioni su? Siamo onorati di poter giocare contro una squadra così importante nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona. È certo che non verremo abarricate, non fa parte del nostro DNA. La designazione di Marinelli? Mi piace che ad arbitrare la gara sia un maresciallo, mi sento tutelato.Alla domanda sul possibile trasferimento diale il rapporto con ilidente azzurro: “Non ci sentiamo da qualche settimana, il rapporto con lui è molto cordiale. Che effetto fa avere solo quattro...

