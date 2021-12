Coronavirus | quasi 60mila casi in Francia | mai così tanti da un anno e i ricoveri impennano In Austria è record di intensive nel 2021

(Di martedì 7 dicembre 2021) Latorna a fare i conti con il dilagare del virus, tornando a livelli die nuovicome non si vedevano da un. Nelle ultime 24 ore, riferisce la Sanità pubblica francese, sono stati registrati 59.019 contagi, una cifra che non si raggiungeva dal 3 novembre 2020. Anche il tasso di incidenza è in costante aumento, con 979ogni 100mila persone nella fascia 6-10 anni. Nel tentativo di contenere l’epidemia, dopo aver lanciato l’operazione “Salviamo le feste” nelle scorse settimane, il governo sta puntando sulla vaccinazione: oggi sono state iniettate 687mila dosi di richiamo, un. Nel frattempo, però, gli ospedali tornano sotto pressione. Secondo quanto riferiscono i media locali, il ministero della Salute ha riferito che nelle ultime 24 ore sono stati ...

La rapida diffusione di Omicron (che sembra avere un Rt2,5 volte più alto di Delta), ... Inoltre come insegnano le precedenti ondate l'impatto delnon si fa sempre sentire ...... ha detto in un'intervista all'agenzia Afp di essere 'certo' che la variante Omicron del ...In Italia 15.756 nuovi casi su 695.136 tamponi e altri 99 morti Sono 15.756 i nuovi casi di...La Francia torna a fare i conti con il dilagare del virus, tornando a livelli di casi e nuovi ricoveri come non si vedevano da un anno. Nelle ultime 24 ore, riferisce la Sanità pubblica francese, sono ...Secondo l'esperto americano Anthony Fauci, sembra che la nuova variante del virus corona omicron non sia peggiore di altre varianti del patogeno. "Quasi ...