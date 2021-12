Coronavirus oggi: In Israele con variante Omicron picco di contagi da ottobre (Di martedì 7 dicembre 2021) Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Enrico Giovannini fa sapere che si sta dialogando con tutte le aziende di trasporto che in futuro possa acquistare un biglietto per il trasporto pubblico solo chi ha il green pass. Intanto, il capo della task force dell’Ema, Marco Cavaleri, annuncia l’arrivo del vaccino Novavax. Il Governatore Luca Zaia ha detto che a Natale il?Veneto sarà probabilmente in zona gialla, mentre il Cdc statunitense ha stilato una lista di circa 80 Paesi del mondo classificati ad «alto rischio» causa Covid. Tra questi anche 5 Paesi europei, ma non l’Italia. Leggi su ilsole24ore (Di martedì 7 dicembre 2021) Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Enrico Giovannini fa sapere che si sta dialogando con tutte le aziende di trasporto che in futuro possa acquistare un biglietto per il trasporto pubblico solo chi ha il green pass. Intanto, il capo della task force dell’Ema, Marco Cavaleri, annuncia l’arrivo del vaccino Novavax. Il Governatore Luca Zaia ha detto che a Natale il?Veneto sarà probabilmente in zona gialla, mentre il Cdc statunitense ha stilato una lista di circa 80 Paesi del mondo classificati ad «alto rischio» causa Covid. Tra questi anche 5 Paesi europei, ma non l’Italia.

