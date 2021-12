Coronavirus oggi. Aifa: presto a disposizione monoclonali a domicilio (Di martedì 7 dicembre 2021) Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Giovannini, fa sapere che si sta dialogando con tutte le aziende di trasporto per consentire l’acquisto di biglietti solo a chi ha il green pass. Il Governatore Luca Zaia ha detto che a Natale il?Veneto sarà probabilmente in zona gialla, mentre il Cdc statunitense ha stilato una lista di circa 80 Paesi del mondo classificati ad «alto rischio» Leggi su ilsole24ore (Di martedì 7 dicembre 2021) Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Giovannini, fa sapere che si sta dialogando con tutte le aziende di trasporto per consentire l’acquisto di biglietti solo a chi ha il green pass. Il Governatore Luca Zaia ha detto che a Natale il?Veneto sarà probabilmente in zona gialla, mentre il Cdc statunitense ha stilato una lista di circa 80 Paesi del mondo classificati ad «alto rischio»

